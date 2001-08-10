Житель Южно-Сахалинска ответит в суде за кражу велосипеда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Южно-Сахалинска, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что 16 апреля 2022 года обвиняемый, находясь в подвальном помещении многоквартирного дома по месту его проживания, увидел два велосипеда, один из них был подростковый, а другой детский. Оба велосипеда не были оснащены противоугонными средствами, так как доступ в подвальное помещение имели только жильцы этого дома. Фигуранта заинтересовал подростковый велосипед, и он решил вернуться за ним уже в ночное время.
Так, 17 апреля мужчина через форточку проник в подвальное помещение и таким же образом его покинул вместе с велосипедом, причинив потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 18 000 рублей. Похищенный велосипед гражданин погрузил в свой автомобиль и утром вывез к себе на дачу, чтобы использовать его в личных целях.
20 апреля в гости к потерпевшему пришла его дочь и попросила велосипед для того, чтобы прокатиться. Именно тогда мужчина обнаружил, что велосипед пропал, и обратился с заявлением в полицию.
На данный момент велосипед передан законному владельцу. Материальный ущерб полностью возмещен. Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
14:06 9 Июня Еще один газон в Южно-Сахалинске освобожден от нарушителей парковки
14:42 10 Июня В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог
09:03 10 Июня Пенсионерам Сахалинской области будут выдавать талоны не перелет к месту отдыха и обратно
- 11:49 8 Июня В мэрии Южно-Сахалинска рассказали, какие дороги отремонтируют 8 июня
Выбор редакции
- 11:22 Вчера "Сахалин" завоевал путевку на суперфинал международного фестиваля "Локобол-2022-РЖД"
- 10:03 10 Июня Сахалинцев приглашают поиграть в настольные игры
- 11:01 8 Июня Сахалинский музей книги Чехова приглашает на выездные экскурсии со скидкой
- 15:32 7 Июня Артист Чехов-центра Антон Ещиганов отмечает профессиональный юбилей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?