Житель Южно-Сахалинска ответит в суде за кражу велосипеда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Южно-Сахалинска, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 16 апреля 2022 года обвиняемый, находясь в подвальном помещении многоквартирного дома по месту его проживания, увидел два велосипеда, один из них был подростковый, а другой детский. Оба велосипеда не были оснащены противоугонными средствами, так как доступ в подвальное помещение имели только жильцы этого дома. Фигуранта заинтересовал подростковый велосипед, и он решил вернуться за ним уже в ночное время.

Так, 17 апреля мужчина через форточку проник в подвальное помещение и таким же образом его покинул вместе с велосипедом, причинив потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 18 000 рублей. Похищенный велосипед гражданин погрузил в свой автомобиль и утром вывез к себе на дачу, чтобы использовать его в личных целях.

20 апреля в гости к потерпевшему пришла его дочь и попросила велосипед для того, чтобы прокатиться. Именно тогда мужчина обнаружил, что велосипед пропал, и обратился с заявлением в полицию.

На данный момент велосипед передан законному владельцу. Материальный ущерб полностью возмещен. Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.