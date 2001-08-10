19-летний сахалинец обокрал односельчанку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 июня в отдел МВД России по городскому округу «Долинский» поступило заявление от 52-летней жительницы села Сокол. Женщина сообщила, что минувшей ночью с веранды дома похитили различное имущество, в том числе строительные инструменты (несколько шлифовальных машинок, перфоратор, электрическую дрель, набор гаечных ключей). Пропали также электрогазонокосилка, электрогенератор, телевизор и телевизионная приставка, ноутбук. Сумма причиненного ущерба для потерпевшей оказалась значительной и составила более 100 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о причастности 19-летнего местного жителя к совершению преступления. Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его, тем самым раскрыв по горячим следам тяжкое преступление.

Как выяснилось, молодой человек ночью, пока хозяйка отсутствовала, проник на территорию дома, зашел на веранду и вынес указанное имущество за территорию жилища, откуда по частям все переносил в свой гараж, расположенный примерно в 100 метрах от места преступления.

Молодой человек планировал продать украденное, но в результате своевременного вмешательства полицейских, его план не состоялся. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.