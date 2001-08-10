Сахалинские автоинспекторы при досмотре автомобиля обнаружили наркотики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дознанием ОМВД России по Поронайскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, в действиях которого усмотрены признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса РФ – незаконные приобретение, хранение наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проверки установлено, что 6 июня в дежурную часть поронайской полиции поступило сообщение от инспектора ОГИБДД. Полицейский сообщил, что во время досмотра автомобиля на пассажирском месте на коврике в обуви обнаружен полиэтиленовый прозрачный пакет. Внутри него находились 6 свертков с веществом темно-зеленного цвета. Содержимое было направлено на исследование. Согласно заключению, эти вещества, являются смесями, содержащими наркотические средства. Общая масса изъятых смесей, содержащих наркотические средства, составила 1,98 грамм, что относится к значительному размеру.

Как выяснилось, пассажир данной иномарки незаконно приобрёл и хранил эти вещества.

Поскольку имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, было возбуждено уголовное дело.