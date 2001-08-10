На Сахалине задержаны две наркоторговки с особо крупной партией наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области пресечена противоправная деятельность двух жительниц областного центра, направленная на незаконный сбыт наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В ходе проверки оперативной информации сотрудники УКОН установили, что знакомые между собой 23-летняя и 24-летняя девушки вступили в преступный сговор с лицом, действующим в интересах интернет-магазина по продаже наркотических средств. Они устроились в этот интернет-магазин, чтобы организовывать «тайники-закладки» в различных районах города.
В целях конспирации фигурантки хранили наркотик в жилище знакомого, о чем тот не знал. Тем не менее, несмотря на предпринятые ими меры, оперативники обнаружили и изъяли полученную партию наркотика, не допустив попадание «синтетики» в руки потребителей.
Также правоохранители обнаружили шесть оборудованных тайников с закладками. В общей сложности изъято не менее 700 грамм наркотического средства, что образует особо крупный размер.
В отношении ранее не судимых гражданок избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации –покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы.
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