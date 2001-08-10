Тихоокеанское
информационное агентство
8 Июня 2022
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12:24, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Иностранцы, ранее задержанные за браконьерство на Урюме, вновь попались на незаконной ловле симы

Иностранцы, ранее задержанные за браконьерство на Урюме, вновь попались на незаконной ловле симы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками ОМВД России по Анивскому городскому округу совместно с сотрудниками рыбоохраны в ходе рейдовых мероприятий в рамках операции "Путина-2022" на реке Урюм были задержаны 14 иностранных граждан, которые намеревались осуществлять совместный лов запрещёнными орудиями лова (бреднями), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

На момент выявления правонарушений добычу водных биоресурсов им осуществить не удалось, орудия лова изъяты сотрудниками ведомства. В их отношении были составлены административные материалы.

Несмотря на проведенную разъяснительную работу и предупреждение правоохранителей об административной и уголовной ответственности за незаконную добычу водных биологических ресурсов, через несколько дней от местных жителей поступила информация о том, что двое из вышеуказанных граждан снова осуществляют незаконный лов на Урюме в местах захода рыбы на нерест.

Сотрудники полиции оперативно отреагировали на сигнал и совместно с сотрудниками Росгвардии задержали злоумышленников 1998 и 2001 годов рождения. К этому моменту при помощи запрещенного орудия лова – закидного бредня – они осуществили незаконный вылов 12 экземпляров рыбы семейства лососевых сима и 929 экземпляров корюшки азиатской зубастой. Сумма ущерба от противоправных действий задержанных составила свыше 174 тысяч рублей.

Теперь гражданам грозит более суровое наказание, чем за ранее совершенное административное правонарушение. В их отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов.

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