Иностранцы, ранее задержанные за браконьерство на Урюме, вновь попались на незаконной ловле симы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками ОМВД России по Анивскому городскому округу совместно с сотрудниками рыбоохраны в ходе рейдовых мероприятий в рамках операции "Путина-2022" на реке Урюм были задержаны 14 иностранных граждан, которые намеревались осуществлять совместный лов запрещёнными орудиями лова (бреднями), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

На момент выявления правонарушений добычу водных биоресурсов им осуществить не удалось, орудия лова изъяты сотрудниками ведомства. В их отношении были составлены административные материалы.

Несмотря на проведенную разъяснительную работу и предупреждение правоохранителей об административной и уголовной ответственности за незаконную добычу водных биологических ресурсов, через несколько дней от местных жителей поступила информация о том, что двое из вышеуказанных граждан снова осуществляют незаконный лов на Урюме в местах захода рыбы на нерест.

Сотрудники полиции оперативно отреагировали на сигнал и совместно с сотрудниками Росгвардии задержали злоумышленников 1998 и 2001 годов рождения. К этому моменту при помощи запрещенного орудия лова – закидного бредня – они осуществили незаконный вылов 12 экземпляров рыбы семейства лососевых сима и 929 экземпляров корюшки азиатской зубастой. Сумма ущерба от противоправных действий задержанных составила свыше 174 тысяч рублей.

Теперь гражданам грозит более суровое наказание, чем за ранее совершенное административное правонарушение. В их отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов.