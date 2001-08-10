Два гаража и дачный дом тушили ночью в селе Восток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня ночью, в 4.07, в диспетчерскую Поронайского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Восток, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 4.27. К этому моменту горели два гаража и дачный дом в гаражном массиве, а также деревянная опора ЛЭП. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пожар локализовали в 4.47, а в 8.10 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы четыре человека личного состава и одна единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.