"Заверните деньги в простынь и уберите в желтый пакет": мошенники "развели" 83-летнюю сахалинку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 июня в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 83-летней женщины о том, что её обманули и похитили 300 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Примерно в 18 часов ей на стационарный телефон позвонил неизвестный и представился ее сыном. Последний пояснил, что он совершил ДТП, в котором пострадал человек. В последующем с потерпевшей стал вести диалог другой мужчина, который представился следователем. Он заявил, что необходимо выплатить материальную компенсацию потерпевшему, чтобы не привлекать ее сына к ответственности.

После того, как женщина согласилась, у нее спросили сколько денег у нее имеется, на что заявительница ответила, что у нее есть 300 тысяч рублей. Далее неизвестный пояснил, что деньги необходимо завернуть в простынь и убрать в желтый пакет, который заберет курьер.

Также у пенсионерки спросили номер мобильного телефона, она его назвала. В дальнейшем на него поступали телефонные звонки, на которые гражданка отвечала. Затем по прибытию курьера неизвестный сказал, что ей нужно спуститься и передать ему пакет, что она и сделала.

В настоящий момент полицейские устанавливают лиц, причастных к данному деянию.