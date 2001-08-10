В дискредитации вооруженных сил России обвиняются 13 жителей Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области сотрудниками полиции составлено 19 административных материалов в отношении 13 граждан, действия которых были направлены на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации. Данные правонарушения были выявлены и пресечены сотрудниками полиции, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В отношении граждан были составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

В настоящее время предоставленные полицией материалы в отношении 12 граждан рассмотрены в суде. Все они признаны виновными в совершении правонарушения. Каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 35 тысяч рублей. Еще 2 материала по ст. 20.3.3 КоАП РФ будут рассмотрены городским судом Корсакова.

Пресс-служба УМВД России по Сахалинской области напоминает, данная статья внесена Федеральным законом в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 4 марта текущего года и предусматривает в качестве максимальной меры наказания для граждан административный штраф в размере 100 000 рублей.