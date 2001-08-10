Ранним утром в Красногорске горела квартира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 июня в 5.44 в диспетчерскую Томаринского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Красногорск. Пожарные прибыли на место в 5.46. К этому моменту из окна третьего этажа пятиэтажного дома шел сильный дым, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожар локализовали в 5.55, а в 6.06 полностью ликвидировали. В тушении пожара были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.