Тихоокеанское
информационное агентство
8 Июня 2022
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09:39, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Ранним утром в Красногорске горела квартира

Ранним утром в Красногорске горела квартира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 июня в 5.44 в диспетчерскую Томаринского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Красногорск. Пожарные прибыли на место в 5.46. К этому моменту из окна третьего этажа пятиэтажного дома шел сильный дым, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожар локализовали в 5.55, а в 6.06 полностью ликвидировали. В тушении пожара были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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