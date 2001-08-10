09:39, | Новости происшествий Сахалина и Курил
Ранним утром в Красногорске горела квартира
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
8 июня в 5.44 в диспетчерскую Томаринского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Красногорск. Пожарные прибыли на место в 5.46. К этому моменту из окна третьего этажа пятиэтажного дома шел сильный дым, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".
Пожар локализовали в 5.55, а в 6.06 полностью ликвидировали. В тушении пожара были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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