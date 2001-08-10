Две сахалинки предстанут перед судом за мошенничество
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по г. Южно-Сахалинск завершено расследование уголовного дела в отношении совершеннолетних жительниц областного центра 1996 и 2004 года рождения, обвиняемых в мошенничестве, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что в феврале обвиняемые, по предварительному преступному сговору, решили похитить чужое имущество путем обмана. Для реализации противоправного одна из девушек установила на мобильный телефон второй фигурантке специальную программу с графическим редакторов, с помощью которого можно было подделать изображение мобильного перевода. Позже сахалинки решили посетить торговые центры, чтобы выбрать товар для хищения. Определившись с «покупками» они предложили продавцу перечислить оплату на банковский счет мобильным переводом, с чем последняя, согласилась, не подозревая, что показанный на экране мобильного телефона чек оплаты не настоящий
Позже девушки забрали покупки, сели в заранее вызванное такси и уехали с места преступления. В машине они поделили между собой похищенное имущество, а именно: туалетную воду, мужскую тканевую сумку, четыре газовые зажигалки. Всего материальный ущерб составил 3 950 рублей.
После поступления заявления от потерпевшей был проведен осмотр места происшествия, и в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела был приобщен компакт-диск с записью c камер видеонаблюдения. Таким образом, обвиняемые совершили преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Обвиняемые свою вину признали полностью. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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