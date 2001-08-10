Сахалинца будут судить за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделом дознания ОМВД России по Макаровскому городскому округу окончено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя села Дальнего, обвиняемого в управлении автомобилем в состоянии опьянения, уже находясь под административном наказанием за управление транспортным средством в состоянии опьянения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что в июне минувшего года фигурант был подвергнут административному наказанию за правонарушение, предусмотренного ч. 3 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения, лицом, не имеющим права управления транспортными средствами). Решением суда, он был приговорен к административному аресту на 10 суток.
Спустя несколько месяцев, в октябре, на работе у фигуранта возникла необходимость поехать в Смирныховский район. Его коллега, который загодя арендовал автомобиль, не смог поехать, поскольку заболел. Тогда обвиняемый сам сел за руль, не уведомив при этом последнего, что у него нет водительского удостоверения. При этом молодой человек отправился в поездку, будучи нетрезвым, поскольку утром распил со своим приятелем бутылку виски.
На 222 километре автодороги «Южно-Сахалинск – Оха» автомобиль под управлением фигуранта был оставлен экипажем ГИБДД. Полицейские сразу поняли, что гражданин недавно употреблял спиртное. Он был доставлен в ОМВД России по Макаровскому городскому округу. Медицинское освидетельствование подтвердило, что гражданин находится в состоянии опьянения. В ходе последовавшего разбирательства также было установлено, что он недавно привлекался к административной ответственности за пьяную езду без прав, но снова пошел на злостное нарушение.
Уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ будет рассмотрено в суде.
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