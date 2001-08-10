Браконьер-иностранец, пытающийся скрыться от правосудия, задержан в аэропорту Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Томаринском районе сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области задержаны иностранные граждане, осуществившие незаконный промысел водных биологических ресурсов. Иностранцы с использованием запретного орудия лова в месте нереста успели добыть свыше 1,3 тонны мойвы. Нанесенный ущерб водным биологическим ресурсам составил более 1 миллиона рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

По данному факту 03 июня 2022 года было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Один из фигурантов предпринял попытку скрыться от дознания и покинуть Сахалинскую область, а затем и Российскую Федерацию, дабы избежать ответственность за содеянное. Однако в аэропорту г. Южно-Сахалинска (Хомутово) беглец был задержан пограничниками и доставлен в Невельский городской суд, для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения.

05 июня 2022 года Невельский городской суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу. Ближайшее время иностранец проведет за решёткой, до выяснения всех обстоятельств.

Всего пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области в период нереста мойвы проведено более 100 контрольно-проверочных мероприятий, 5 совместных мероприятий с подразделениями Сахалино-Курильским территориальным управлением ФАР и УМВД России по Сахалинской области. Проверено 72 бригады прибрежного лова, 35 физических лиц. В результате проведенных мероприятий выявлено более 40 административных правонарушений. В ходе указанной работы вскрыты факты сокрытия должностными лицами от учета в промысловой документации более 69 тонн мойвы. Изъято 38 орудий лова, задержаны 4 преступные группы с признаками преступления, предусмотренного статьей 256 Уголовного кодекса Российской Федерации.