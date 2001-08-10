Сахалинец обворовывал мать, пока та с инсультом лежала в больнице

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по г. Южно-Сахалинск завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Южно-Сахалинска неоднократно судимого, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 21 февраля мать фигуранта попала в больницу, перенеся инсульт. Уехав на карете скорой помощи и пребывая в тяжелом состоянии, потерпевшая оставила свой мобильный телефон дома, чем впоследствии и воспользовался фигурант. Пока женщина находилась в больнице, обвиняемый осуществлял переводы с ее счетов на карту своей сожительницы, затем обналичивал деньги и тратил по своему усмотрению. Действуя таким образом в период с 21 февраля по 1 марта, гражданин похитил у потерпевшей денежные средства на общую сумму 87 600 рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.