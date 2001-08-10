Тихоокеанское
информационное агентство
8 Июня 2022
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10:22, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине молодой водитель без прав, но с признаками опьянения, въехал в остановку

На Сахалине молодой водитель без прав, но с признаками опьянения, въехал в остановку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром 06 июня 22-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, с признаками алкогольного опьянения, управлял а/м "Toyota Corolla Runx". В районе 12 км автодороги Невельск - Шебунино он не справилась с управлением и совершила съезд с проезжей части, с последующим наездом на остановку общественного транспорта, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП водитель получил травмы. При оказании медицинской помощи в медицинской организации взяты биологические пробы на установление состояния опьянения. По данному факту проводится проверка.

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