На Сахалине водитель без прав отвлекся на телефон и сбил пешехода, который позже скончался

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Ногликский" окончено расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пешеход, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 22 марта в период времени с 22 часов 30 минут до 23 часов 3 минут 42-летний обвиняемый, не имея водительских прав, управляя автомобилем "Nissan Wingroad", в условиях темного времени суток, ясной погоды, асфальтированного сухого дорожного покрытия, с нанесенными на нём линиями горизонтальной дорожной разметки, двигался в южном направлении по улице Транспортной поселка Ноглики.

Подъезжая к дому № 11 по переулку Карьерный, водитель в нарушение ПДД РФ по время движения автомобиля стал пользоваться сотовым телефоном, чтобы прочитать присланное ему сообщение. В результате данных действий обвиняемый не увидел, что на правой стороне проезжей части находится пешеход, не предпринял мер к совершению манёвра объезда и совершил на него наезд передней правой частью автомобиля. После совершения ДТП, фигурант покинул место происшествия, однако был установлен сотрудниками полиции по горячим следам.

В результате полученных травм 57-летний пешеход скончался в медицинском учреждении, куда он был доставлен для оказания помощи.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.