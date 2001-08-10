В Южно-Сахалинске за два часа сбили двух 6-летних детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 мая в Южно-Сахалинске с разницец в два часа сбили двух шестилетних детец. Первый случай произошел в 16 часов 40 минут. На прилегающей дворовой территории дома № 190А пр. Мира 6-летний пешеход не убедился в безопасности и выбежал из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть внутридворового проезда. В результате водитель автомобиля «Honda Insight» совершил на него наезд. Пешеход получил травмы.

Два часа спустя в 18 часов 40 минут на прилегающей дворовой территории дома № 33Б по ул. Емельянова, водитель автомобиля «Toyota Corolla Axio» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который выбежал из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть внутридворового проезда. В результате ДТП 6-летний пешеход получил травмы

По данному факту проводится проверка.