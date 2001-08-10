Еще два случая браконьерства пресечено на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
При несении службы участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками патрульно-постовой службы ОМВД России по Анивскому городскому округу были задержаны двое граждан осуществлявших незаконный вылов рыбы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Поздно вечером 27 мая указанные граждане 25 и 33-х лет, находясь на левом берегу реки Лютога в районе села Петропавловское, которая является местом нереста рыбы семейства лососёвых, используя резиновую лодку и запрещенное орудие лова (ставную сеть), не имея разрешительных документов осуществляли незаконную добычу водных биоресурсов. К моменту задержания они незаконно добыли 12 экземпляров симы и 4 экземпляра корюшки азиатской зубастой. Своими действиями граждане причинили ущерб на общую сумму более 120 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Кроме этого, 30 мая, при проведении рейда сотрудниками полиции совместно с инспекторами СКТУ был задержан 31-летний гражданин. Находясь также на левом берегу Лютоги, только в полутора километрах вверх против течения от устья, он при помощи ставной сети незаконно выловил 4 экземпляра рыбы семейства лососевых «сима». Тем самым мужчина причинил ущерб на общую сумму более 40 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.1 ст. 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено на миграционных путях к местам нереста.
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