Сахалинка одолжила у знакомого портативную колонку и сдала ее в ломбард

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Поронайскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 22-летней жительницы села Восток., рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области

Установлено, что 1 декабря минувшего года обвиняемая пришла в гости к своему знакомому, у которого собралась компания общих знакомых. Один из приятелей принес с собой портативную музыкальную колонку. Когда застолье начало подходить к концу, фигурантка попросила у последнего дорогостоящий девайс на один день. Молодой человек согласился дать колонку при условии, что она обязательно вернет ее на следующий день. Девушка забрала гаджет, однако исполнять обещание не намеревалась. В тот же день она уехала с подругой в Южно-Сахалинск.

В дальнейшем на звонки потерпевшего с просьбой вернуть дорогостоящую технику гражданка отвечала, что сейчас находится за пределами Поронайского района, а потому не может с ним встретиться. В течение месяца обвиняемая находила различные поводы для отказа в возврате заявителю его имущества, а затем и вовсе в ходе очередного телефонного разговора заявила, что ни о какой колонке она ничего не слышала и не знает и бросила трубку. После этого разговора фигурантка перестала отвечать на звонки потерпевшего, и он решил обратиться за помощью в полицию.

Правоохранители оперативно установили местонахождение гражданки. Выяснилось, что возвращать колонку обвиняемая не намеревалась. Сначала она находилась у нее, а после новогодних праздников девушка сдала ее в ломбард, поскольку у нее закончились денежные средства.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.



