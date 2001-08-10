Сахалинка решила помочь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 июня в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 67-летней жительницы областного центра. С её банковского счета было похищено 175 тысяч рублей. Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что с ее счета переведена денежная сумма под залог для оформления кредита, но банк приостановил данную операцию и внес свои денежные средства. Поэтому она должна обналичить эти деньги и вернуть банку. Если же женщина этого не сделает, то банк якобы их снимет с ее счета самостоятельно, а заявительнице придется выплачивать кредит. Испугавшись, потерпевшая обналичила со своего банковского счета денежные средства и перевела на номер, который ей продиктовал злоумышленник, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В этот же день на известную схему мошенников "необходимо срочно перевести деньги на безопасный счет" попались еще две сахалинки. Аферисты сообщили им, что мошенники якобы пытаются похитить их сбережения, и чтобы этого избежать, надо срочно перевести деньги на счета, которые им сообщат. В итоге гражданки лишились более 1 миллиона рублей.

4 июня 85-летней пенсионерке с неизвестного номера позвонила женщина и представилась «Любой». Потерпевшая решила, что это ее знакомая. Та рассказала, что совершила ДТП и ей нужны деньги для прекращения разбирательства. Затем к разговору подключился якобы сотрудник правоохранительных органов. Пожилая женщина, испугавшись за подругу, отдала аферистам 60 тысяч рублей.

По аналогичной схеме была обманута еще одна пожилая сахалинка. Ей на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что её внук сбил пешехода. Теперь для компенсации пострадавшему и закрытия дела требуются денежные средства. В результате пенсионерка отдала злоумышленникам 100 тысяч рублей.

Жительница поселка Хомутово после разговора с мошенником потеряла 235 тысяч рублей. Ей поступил телефонный звонок, в ходе которого, автоответчик сообщил, что кто-то намеревается сменить номер для доступа в ее мобильный банк. Чтобы отменить операцию, необходимо перейти по специальной ссылке. После этого ей в интернет-мессенджере пришла ссылка на приложение, зайдя в которое женщина перевела неизвестным свои сбережения.

5 июня в полицию обратилась 67-летняя жительница областного центра. У неё обманом было похищено 580 тысяч рублей. Сначала потерпевшей позвонила девушка и представилась сотрудником правоохранительных органов. Она, пояснила, что сейчас с заявительницей свяжется сотрудник банка, и следует выполнять всё, что он скажет. Вскоре поступил новый звонок, и неизвестный мужчина сообщил, что банком проводится операция по сохранности вкладов клиентов. Чтобы деньги потерпевшей были в безопасности необходимо их перевести. Женщина, не подозревая, что ее обманывают, отправила на продиктованные аферистом счета сначала 300 тысяч рублей, а затем осуществила перевод на другой счет в сумме 125 тысяч рублей.

По вышеперечисленным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.