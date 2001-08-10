Житель Долинска украл у односельчанина инструменты на 100 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 мая в ОМВД России по городскому округу "Долинский" поступило заявление от 20-летнего жителя села Сокол. Молодой человек сообщил, что кто-то проник в его гараж, расположенный возле дачного домика, откуда похитил различные строительные инструменты. Сумма причинённого заявителю ущерба составила около 100 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили граждан, склонных к подобного рода противоправным деяниям, и вышли на след подозреваемого. Им оказался 28-летний односельчанин потерпевшего.

Выяснилось, что гражданин ночью проник на придомовую территорию дачного домика и прошел в незапертый гараж, откуда похитил три сварочных аппарата, компрессор, два краскопульта, гайковерт, три шлифовальные машинки, газовую пушку и зарядное устройство на аккумулятор. Похищенное имущество он отнес в свой гараж, чтобы потом продать, а вырученные средства потратить на личные нужды, но благодаря оперативному вмешательству полицейских, украденные предметы изъяты в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.