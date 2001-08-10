Жительница Анивы после общения с мошенником потеряла свои сбережения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
2 июня в дежурную часть ОМВД России по Анивскому городскому округу обратилась 50-летняя местная жительница. Заявительница сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Звонивший сообщил, что ее личный кабинет пытались взломать и оформить на ее имя кредит. Мошенник убедил потерпевшую зайти в личный кабинет. Там она обнаружила, что на ее имя одобрен кредит в сумме 82 000 рублей сроком на пять лет. Далее ей предложили для сохранности денег перевести их на безопасный счет по указанному номеру телефона, который подключен к банковскому счету. В итоге потерпевшая лишилась 34 тысяч рублей.
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