Жительница Анивы после общения с мошенником потеряла свои сбережения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 июня в дежурную часть ОМВД России по Анивскому городскому округу обратилась 50-летняя местная жительница. Заявительница сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Звонивший сообщил, что ее личный кабинет пытались взломать и оформить на ее имя кредит. Мошенник убедил потерпевшую зайти в личный кабинет. Там она обнаружила, что на ее имя одобрен кредит в сумме 82 000 рублей сроком на пять лет. Далее ей предложили для сохранности денег перевести их на безопасный счет по указанному номеру телефона, который подключен к банковскому счету. В итоге потерпевшая лишилась 34 тысяч рублей.