В Северо-Курильске горел многоквартирный дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 июня в 8.53 в диспетчерскую Северо-Курильской пожарной части поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме, расположенном в райцентре, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "УПСОО".

Пожарный расчет прибыл на место в 8.55. К этому моменту наблюдалось сильное задымление в подъезде и квартире, открытым пламенем горели ванная комната и кухня. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пожар локализовали в 8.58, а в 9.30 полностью ликвидировали. Работало звено газодымозащитников.

В тушении пожара были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.