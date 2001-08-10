Житель Южно-Сахалинска ответит в суде за угон иномарки у родственника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дознавателем ОМВД России по Макаровскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Южно-Сахалинска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант три года назад приехал из Приморского края к своему брату, который занимается строительными работами в сфере отделки и строительства частных домов. В начале мая он предложил обвиняемому подработать, на что тот согласился, поскольку нуждался в деньгах.

Они приехали в село Горное, чтобы строить дом в Макарове. 8 мая 2022 года ближе к полуночи, фигурант, находясь в дачном доме, после того, как убедился, что за ним никто не наблюдает, взял ключи от автомобиля брата и подошел к иномарке, чтобы на ней прокатиться. В дальнейшем он проник в салон, завел двигатель и выехал с придворовой территории, намереваясь поехать в село Поречье.

Когда он подъезжал к селу, то попал в ДТП, съехав в кювет. Не встретив попутных автомобилей, фигурант уснул в иномарке, а через некоторое время к нему подъехали сотрудники полиции.

Вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.