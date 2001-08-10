В Южно-Сахалинске полицейские установили подозреваемых в угоне
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
1 июня в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 36-летнего местного жителя о том, что неизвестные неправомерно завладели принадлежащим ему автомобилем.
Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установили причастность к угону двоих жителей областного центра, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Как оказалось, трое молодых людей, чтобы устранить неполадку с колесом авто, подъехали ночью к ремонтному боксу, где раньше один из них работал. Последний знал, что автомастерская в такой час уже закрыта, но на территории могут находиться ненужные колеса, которые они бы могли использовать.
В какой-то момент двое парней 18 лет и 21 года обратили внимание на иномарку, отставленную на территории автосервиса. Воспользовавшись тем, что ключи находились в замке зажигания, а двери не заперты, они проникли в салон, запустили мотор и тронулись с места, но спустя несколько метров двигатель заглох, после чего они скрылись.
Возбуждено уголовное дело. В отношении указанных двоих лиц, старший из которых ранее был неоднократно судим, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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