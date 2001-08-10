Еще два браконьера задержаны в Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Старшим дознавателем отдела дознания ОМВД России по городскому округу "Долинский" установлено, что 22 мая 37-летний мужчина находился на побережье Охотского моря в Долинском районе, где незаконно, без надлежащего разрешения (лицензии), в запрещенном месте (на путях миграции к местам нереста рыб лососевых пород) произвел ставной сетью вылов рыбы симы. Своими действами гражданин причинил ущерб на общую сумму 30 768 рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б,в» ч. 1 ст. 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов запрещённым орудием массового истребления в местах нереста или на миграционных путях к ним. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Факт незаконной добычи водных биологических ресурсов задокументирован также сотрудниками полиции Анивы. Совместно с инспектором СКТУ ими был задержан 50-летний гражданин на левом берегу реки Лютога у села Воскресенское, которая является местом нереста корюшки азиатской. Гражданин использовал запрещенное орудие лова (ручной сачок), которым незаконно выловил 395 экземпляров рыбы семейства корюшковых. Тем самым, он причинил ущерб на общую сумму 21 725 рублей. В его действиях также содержатся признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 256 УК РФ. У гражданина отобрано обязательство о явке.
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