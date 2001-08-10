Тихоокеанское
информационное агентство
2 Июня 2022
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12:49, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще двое сахалинцев поверили, что на их имя кто-то взял кредит, и отдали мошенникам 700 тысяч

Еще двое сахалинцев поверили, что на их имя кто-то взял кредит, и отдали мошенникам 700 тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено два уголовных дела по фактам мошенничества.
На известную и распространенную схему «На вас оформлен кредит» попались двое граждан, рассказали ТИА "Острова" в прес-сслужбе УМВД РФ по Сахалинской области.

В обоих случаях сахалинцам позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. В ходе беседы злоумышленник сообщил, что на потерпевших оформлены кредиты, и чтобы предотвратить противоправные действия, необходимо перевести денежные средства на безопасный счет. Потерпевшие без каких-либо подозрений поверили аферисту и выполнили все его указания. Общий ущерб составил более 700 тысяч рублей. Ведется следствие.

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