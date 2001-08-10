На Сахалине семейная пара воровала детские коляски

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установили причастность семейной пары к хищениям имущества, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в марте сожители 1990 и 1991 годов рождения похитили из подъезда дома по бульвару Анкудинова детскую коляску. Владелица оставила ее без присмотра на площадке между первым и вторым этажом. Украденное они продали.

Своими действиями граждане причинили потерпевшей ущерб на сумму 60 тысяч рублей.

Кроме того, установлено, что указанные лица причастны к хищению еще одной коляски, совершенному в декабре прошлого года в областном центре. Ее они также сбыли третьим лицам с целью личного обогащения.

Возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.