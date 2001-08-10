Сотрудник поронайской больницы по липовому больничному получил 37 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о здравоохранении сотрудниками учреждения, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Установлено, что в период с 16 декабря 2021 года по 10 января 2022 года сотрудник ГБУЗ «Поронайская ЦРБ», воспользовавшись поддельными электронными листками нетрудоспособности, незаконно получил выплаты с Сахалинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. Фактически электронный листок нетрудоспособности гражданину не выдавался. Общая сумма похищенных денежных средств составила свыше 37 тыс рублей.

В связи с этим, материалы прокурорской проверки направлены в органы полиции для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

По итогам их рассмотрения по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч.1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанности, в целях его использования).

Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле Поронайской городской прокуратуры.