Тихоокеанское
информационное агентство
2 Июня 2022
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12:25, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сотрудник поронайской больницы по липовому больничному получил 37 тысяч рублей

Сотрудник поронайской больницы по липовому больничному получил 37 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о здравоохранении сотрудниками учреждения, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Установлено, что в период с 16 декабря 2021 года по 10 января 2022 года сотрудник ГБУЗ «Поронайская ЦРБ», воспользовавшись поддельными электронными листками нетрудоспособности, незаконно получил выплаты с Сахалинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. Фактически электронный листок нетрудоспособности гражданину не выдавался. Общая сумма похищенных денежных средств составила свыше 37 тыс рублей.

В связи с этим, материалы прокурорской проверки направлены в органы полиции для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

По итогам их рассмотрения по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и  ч.1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанности, в целях его использования).

Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле Поронайской городской прокуратуры.

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