Старинные серебряные монеты обнаружили сахалинские таможенники у американца, вылетавшего в Японию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские таможенники обнаружили 34 серебряные монеты номиналом один доллар в багаже у гражданина США, вылетавшего из Южно-Сахалинска в Токио. Экспертиза показала, что они являются культурной ценностью, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.

Содержимое чемодана пассажира, вылетавшего транзитом на родину через Японию, привлекло внимание таможенного инспектора в аэропорту Южно-Сахалинска. Монеты он обнаружил с помощью рентгеноскопического оборудования. Гражданин пояснил, что коллекционирует предметы нумизматики.

Таможенная экспертиза установила, что денежные знаки изготовлены в 1879-1900 годах в Филадельфии, Новом Орлеане и Сан-Франциско. Монеты относятся к категории культурных ценностей, так как созданы более 100 лет назад. При вывозе с территории России такие предметы, независимо от страны происхождения, подлежат декларированию, и могут быть вывезены только при наличии разрешения Министерства культуры РФ.

В отношении гражданина США Сахалинская таможня возбудила два дела об административных правонарушениях – недекларирование товаров и нарушение установленных запретов и ограничений на их вывоз (ч.1 ст. 16.2, ст. 16.3 КоАП РФ). Монеты задержаны, проводится расследование.

За данное правонарушение предусмотрены штрафные санкции, не исключена конфискация предмета правонарушения.