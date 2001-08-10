Старинные серебряные монеты обнаружили сахалинские таможенники у американца, вылетавшего в Японию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские таможенники обнаружили 34 серебряные монеты номиналом один доллар в багаже у гражданина США, вылетавшего из Южно-Сахалинска в Токио. Экспертиза показала, что они являются культурной ценностью, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.
Содержимое чемодана пассажира, вылетавшего транзитом на родину через Японию, привлекло внимание таможенного инспектора в аэропорту Южно-Сахалинска. Монеты он обнаружил с помощью рентгеноскопического оборудования. Гражданин пояснил, что коллекционирует предметы нумизматики.
Таможенная экспертиза установила, что денежные знаки изготовлены в 1879-1900 годах в Филадельфии, Новом Орлеане и Сан-Франциско. Монеты относятся к категории культурных ценностей, так как созданы более 100 лет назад. При вывозе с территории России такие предметы, независимо от страны происхождения, подлежат декларированию, и могут быть вывезены только при наличии разрешения Министерства культуры РФ.
В отношении гражданина США Сахалинская таможня возбудила два дела об административных правонарушениях – недекларирование товаров и нарушение установленных запретов и ограничений на их вывоз (ч.1 ст. 16.2, ст. 16.3 КоАП РФ). Монеты задержаны, проводится расследование.
За данное правонарушение предусмотрены штрафные санкции, не исключена конфискация предмета правонарушения.
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