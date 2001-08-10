Тихоокеанское
информационное агентство
2 Июня 2022
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11:17, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине по виня пьяного водителя произошла авария

На Сахалине по виня пьяного водителя произошла авария

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 31 мая на автодороге Троицкое - Новотроицкое 32-летний водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Toyota Chaser». Двигаясь с севера на юг, при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю «Daihatsu Mira», движущемуся во встречном направлении, и совершил столкновение, рассказали ТИА "Острова" в пресс-слубе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП водитель автомобиля «Daihatsu Mira» получила травмы. По данному факту проводится проверка.

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