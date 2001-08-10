На Сахалине готовится к передачи в суд уголовное дело против директора строительной компании,

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместителем прокурора Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению руководителя строительной организации в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства с нарушением требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в особо крупном размере), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Органом предварительного расследования установлено, что обвиняемый, будучи руководителем строительной организации, вопреки требованиям законодательства, в период с июня 2019 г. по август 2020 г. привлек и получил под видом инвестиционных договоров с 18 граждан, фактически желающих стать участниками долевого строительства, денежные средства для строительства многоквартирных домов в с. Троицкое Анивского района Сахалинской области, в сумме более 15 млн. рублей.

В результате проведенных следственных действий добыты неопровержимые доказательства причастности фигуранта к совершению указанного преступления, последним даны признательные показания, возмещен ущерб 15 гражданам на сумму более 9 млн. рублей.

Возмещение ущерба еще трем гражданам находится на контроле прокуратуры области.

После вручения обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Южно-Сахалинский городской суд.

За совершение данного преступления злоумышленнику грозит наказание до 5 лет лишения свободы.