Тихоокеанское
информационное агентство
31 Мая 2022
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17:07, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Суд обязал администрацию Южно-Курильска поставить на учет линию электропередач

Суд обязал администрацию Южно-Курильска поставить на учет линию электропередач

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Южно-Курильского района проведена проверка в сфере энергобезопасности населенных пунктов, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что воздушная линия электропередач, обеспечивающая электроснабжением п. Лагунное Южно-Курильского района, протяженностью более 7 км, в установленном законом порядке не признана муниципальным имуществом, в единый государственный реестр недвижимости не включена, а следовательно -    обслуживающей организации не передавалась.

Об устранении нарушений законодательства мэру МО «Южно-Курильский городской округ» внесено представление. Однако реальных мер администрацией по принятию на учет бесхозяйной линии не принято.

В этой связи прокурор района обратился с административным исковым заявлением в суд.

Южно-Курильский районный суд согласился с позицией прокурора,  признал незаконным бездействие органа местного самоуправления и возложил обязанность принять на учет бесхозяйную линию электропередач.

Решение суда в законную силу не вступило, фактическое устранение нарушений законодательства находится на контроле.

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