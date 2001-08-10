Суд обязал администрацию Южно-Курильска поставить на учет линию электропередач
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратурой Южно-Курильского района проведена проверка в сфере энергобезопасности населенных пунктов, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что воздушная линия электропередач, обеспечивающая электроснабжением п. Лагунное Южно-Курильского района, протяженностью более 7 км, в установленном законом порядке не признана муниципальным имуществом, в единый государственный реестр недвижимости не включена, а следовательно - обслуживающей организации не передавалась.
Об устранении нарушений законодательства мэру МО «Южно-Курильский городской округ» внесено представление. Однако реальных мер администрацией по принятию на учет бесхозяйной линии не принято.
В этой связи прокурор района обратился с административным исковым заявлением в суд.
Южно-Курильский районный суд согласился с позицией прокурора, признал незаконным бездействие органа местного самоуправления и возложил обязанность принять на учет бесхозяйную линию электропередач.
Решение суда в законную силу не вступило, фактическое устранение нарушений законодательства находится на контроле.
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