Сахалинец, осужденный на 9 лет за убийство, пытался смягчить наказание, но ему отказали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вступил в силу приговор Поронайского городского суда от 20 февраля 2022 в отношении жителя п. Вахрушево Поронайского района, 1971 года рождения, который признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ, за убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, рассказали ТИА "Острова" в облатсной прокуратуре.

Судом первой инстанции установлено, что 01.05.2021 в дневное время, осужденный, находясь в своей квартире по ул. Школьной в п. Вахрушево Поронайского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, нанес потерпевшему 5 ударов ножом в область грудной клетки и шеи. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия в результате обильной кровопотери.

Государственный обвинитель с учетом доказательств, обстоятельств преступления, предложил суду признать указанное лицо виновным и назначить наказание в виде реального лишения свободы на длительный срок. Суд с предложением гособвинителя согласился, назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный, не признавая себя виновным в убийстве потерпевшего, обжаловал приговор суда в апелляционную инстанцию, привел доводы о суровости наказания.

По итогам изучения материалов дела, с учетом мнения прокурора о доказанности вины осужденного и справедливости назначенного ему наказания, суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.