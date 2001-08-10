Тихоокеанское
информационное агентство
31 Мая 2022
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На Сахалине перекроют для движения восемь участков автодорог
12:34, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске велосипедист попал под внедорожник

В Южно-Сахалинске велосипедист попал под внедорожник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По предварительным данным 30 мая 2022 года в Южно-Сахалинске 14-летний водитель, управляя велосипедом "DAKOTA 2610", двигался по улице 2-й Пионерской (второстепенная) и при пересечении нерегулируемого перекрестка с улицей Гайдука не предоставил преимущество в движении автомобилю "ТОYОТА LАND СRUISЕR 200", двигающемся по главной дороге. В результате произошло столкновение, велосипедист получил травмы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

По данному факту проводится проверка.

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