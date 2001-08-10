Две сахалинки лишились денег, оформляя доставку товаров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Две жительницы областного центра обратились с заявлением в УМВД России по городу Южно-Сахалинску. Они потеряли свои сбережения, пройдя по ссылке для доставки товара, где ввели данные своих банковских карт, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В одном случае 50-летняя потерпевшая опубликовала объявление о продаже кровати. С ней связался якобы потенциальный покупатель, который желает оформить доставку, прислав ссылку для ее оформления. Заявительница прошла по ней и ввела свои данные, а также реквизиты банковской карты и код. В результате с её счета списалось 45 тысяч рублей.

По той же самой схеме мошенники обманули 19-летнюю студентку. Она на местном сайте разместила объявление о продажи коляски. В итоге, поверив мошенникам, лишилась 24 тысяч рублей.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.