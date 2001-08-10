Директор одной из камчатских "управляек" получила реальный срок за растрату
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В суде установлено, что генеральный директор ООО "УК 41 регион" с февраля 2017 по май 2018 года похитила деньги, которые жильцы домов переводили управляющей компании для оплаты услуг ПАО "Камчатскэнерго" и ГУП "Спецтранс". Украденные 13 миллионов рублей женщина потратила на личные нужды.
"Также она пыталась похитить путем обмана у жителей одного из домов в микрорайоне "Северо-Восток" денежные средства в сумме более 160 тысяч рублей, которые предназначались для оплаты общедомовых нужд", – рассказала информагентству и.о. старшего помощника прокурора края Надежда Медведева.
Довести свой умысел до конца женщина не смогла: жильцы обратились в контрольное управление администрации Петропавловска с требованием разобраться по факту значительного завышенного тарифа.
По данным прокуратуры, в дальнейшем управляющая компания произвела перерасчет платы за указанную коммунальную услугу.
Суд приговорил виновную к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
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