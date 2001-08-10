Директор одной из камчатских

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В суде установлено, что генеральный директор ООО "УК 41 регион" с февраля 2017 по май 2018 года похитила деньги, которые жильцы домов переводили управляющей компании для оплаты услуг ПАО "Камчатскэнерго" и ГУП "Спецтранс". Украденные 13 миллионов рублей женщина потратила на личные нужды.

"Также она пыталась похитить путем обмана у жителей одного из домов в микрорайоне "Северо-Восток" денежные средства в сумме более 160 тысяч рублей, которые предназначались для оплаты общедомовых нужд", – рассказала информагентству и.о. старшего помощника прокурора края Надежда Медведева.

Довести свой умысел до конца женщина не смогла: жильцы обратились в контрольное управление администрации Петропавловска с требованием разобраться по факту значительного завышенного тарифа.

По данным прокуратуры, в дальнейшем управляющая компания произвела перерасчет платы за указанную коммунальную услугу.

Суд приговорил виновную к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.