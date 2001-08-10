27 ударов ножом нанес житель Камчатке своей знакомой во время поиска тайника с наркотиками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке 41-летний мужчина предстанет перед судом за убийство знакомой. На автобусной остановке он нанес ей не менее 27 ударов ножом, сообщает ИА "Кам 24".

Как рассказали информационному агентству в управлении СКР по Камчатскому краю, преступление было совершено в сентябре 2021 года.

«Обвиняемый в алкогольном опьянении и его 44-летняя знакомая искали тайник с наркотическим веществом возле одной из автобусных остановок. В какой-то момент женщина стала оскорблять своего приятеля, в результате чего между ними возник конфликт. Злоумышленник нанес обидчице не менее 27 ударов ножом, от которых женщина скончалась», – пояснили в управлении.

Уголовное дело расследовалось по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Его материалы уже переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения. Мужчине грозит до 15 лет колонии.