27 ударов ножом нанес житель Камчатке своей знакомой во время поиска тайника с наркотиками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Камчатке 41-летний мужчина предстанет перед судом за убийство знакомой. На автобусной остановке он нанес ей не менее 27 ударов ножом, сообщает ИА "Кам 24".
Как рассказали информационному агентству в управлении СКР по Камчатскому краю, преступление было совершено в сентябре 2021 года.
«Обвиняемый в алкогольном опьянении и его 44-летняя знакомая искали тайник с наркотическим веществом возле одной из автобусных остановок. В какой-то момент женщина стала оскорблять своего приятеля, в результате чего между ними возник конфликт. Злоумышленник нанес обидчице не менее 27 ударов ножом, от которых женщина скончалась», – пояснили в управлении.
Уголовное дело расследовалось по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Его материалы уже переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения. Мужчине грозит до 15 лет колонии.
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