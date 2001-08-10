Два сахалинца, убежавшие с похищенным от охранника, обвиняются в грабеже

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Корсакова и 51-летнего уроженца Томари. Они оба обвиняются в совершении грабежа с незаконным проникновением в помещение.

Помимо этого, последнему предстоит ответить в суде еще и за кражу с причинением значительного ущерба, а также за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Установлено, что 19 февраля старший из фигурантов пришел в гости к жителю портового города. Последний сказал, что нуждается в деньгах. Тогда гость сообщил ему, что на строящемся объекте по улице Артиллерийской есть много различных инструментов, которые можно похитить. Так, они сговорились проникнуть в строящийся многоквартирный дом в Корсакове, чтобы похитить оттуда какого-либо ценное имущество.

Приехав на место, перелезли через забор, прошли к дому, зашли в подъезд и увидели двери с навесными замками. Поскольку им нечем было их взломать, они поехали за ломом на предприятие в село Раздольное, где работал старший из фигурантов.

Пройдя в бытовое помещение, от которого у него имелись ключи, он похитил чужую циркулярную пилу стоимостью 12 тысяч рублей, и взял свой лом. Вооружившись им, они вернулись на стройку и сломали замки на дверях. Затем незаконно проникли в помещение, откуда стали переносить в автомобиль строительные инструменты и прочее имущество индивидуального предпринимателя, который производил на объекте днем электромонтажные работы.

Когда они перелазили через забор, то увидели, как к ним приближается охранник с криками, но, лишь ускорившись, скрылись с похищенным имуществом.

Загрузив авто, обвиняемые покинули место преступления. В дальнейшем обвиняемые распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив собственнику ущерб на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Тем самым, они совершили грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение.

Кроме того, следователи установили, что уроженец Томари, будучи осужденным за вождение в нетрезвом виде, 27 февраля употребил спиртное. После чего в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля, запустил двигатель и отъехал от дома 7 по Приморскому бульвару города Корсакова, начав передвигаться по улицам. Позже его остановили сотрудники ДПС ГИБДД. В связи с признаками опьянения, а также ввиду отсутствия документов на право управления, его отстранили от дальнейшего движения. Пройти освидетельствование фигурант отказался.

Таким образом, гражданин совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьей 264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.

Уголовное дело рассмотрит суд.