Иностранец, проживающий на Сахалине, стал жертвой мошенников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
27 мая в дежурную часть ОМВД России по городскому округу "Смирныховский" поступило заявление от 52-летнего гражданина дальнего зарубежья, который работает и проживает в посёлке Смирных. Мужчина сообщил, что у него похитили почти 650 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что в период с 25 по 27 мая ему поступило несколько звонков от якобы сотрудников разных правоохранительных органов и банка. Они сообщили, что мошенники хотят списать со счета его банковской карты денежные средства, а также оформить на его имя кредит. Лже-работник банка сообщила о подозрительных операциях по карте.
Заявителю было указано прийти в ближайшее отделение банка, снять все денежные средства на счетах и перевести их на нужный номер банковской карты через онлайн приложение банка. Потерпевший, полностью доверившись, выполнил все условия, лишившись своих сбережений.
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