Поронайская прокуратура защитила интересы инвалида
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Поронайской городской прокуратурой по обращению инвалида инвалидом 1-группы о нарушении ее жилищных прав проведена проверка, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
Установлено, что дом, расположенный по адресу: г. Поронайск, ул.Гагарина, д. 29 признан аварийным и подлежащим сносу. При этом, органом местного самоуправления не приняты надлежащие меры по установлению собственников жилых помещений, находящихся в данном здании, для переселения в установленном порядке.
В связи с этим, дом был снесен несмотря на то, что вопрос о предоставлении другого жилого помещения заявительнице, являющейся фактической собственницей одной из квартир в данном доме, не решен.
С целью устранения нарушения жилищных прав женщины прокуратурой внесено представление главе муниципального образования.
Поскольку меры к устранению нарушений не приняты муниципалитетом, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию Поронайского городского округа обязанность в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу предоставить гражданину в собственность благоустроенное жилое помещение взамен жилого помещения, признанного аварийным и непригодным для проживания.
Решением Поронайского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Решение суда в законную силу не вступило.
Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.
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