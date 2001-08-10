Поронайская прокуратура защитила интересы инвалида

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайской городской прокуратурой по обращению инвалида инвалидом 1-группы о нарушении ее жилищных прав проведена проверка, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Установлено, что дом, расположенный по адресу: г. Поронайск, ул.Гагарина, д. 29 признан аварийным и подлежащим сносу. При этом, органом местного самоуправления не приняты надлежащие меры по установлению собственников жилых помещений, находящихся в данном здании, для переселения в установленном порядке.

В связи с этим, дом был снесен несмотря на то, что вопрос о предоставлении другого жилого помещения заявительнице, являющейся фактической собственницей одной из квартир в данном доме, не решен.

С целью устранения нарушения жилищных прав женщины прокуратурой внесено представление главе муниципального образования.

Поскольку меры к устранению нарушений не приняты муниципалитетом, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию Поронайского городского округа обязанность в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу предоставить гражданину в собственность благоустроенное жилое помещение взамен жилого помещения, признанного аварийным и непригодным для проживания.

Решением Поронайского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило.

Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.