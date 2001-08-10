На севере Сахалина произошло землетрясение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Землетрясение с магнитудой 4,1 произошло 26 мая в 14:48 на севере Сахалина. С силой до 3-4 баллов его могли ощутить жители Тымовского и Александровск-Сахалинского района, пишет astv.ru.

По данным сервиса Eqalert, эпицентр располагался всего в 14-15 км от сёл Мангидай и Адо-Тымово. На сейсмостанции "Южно-Сахалинск" уточнили координаты: 51.1 с.ш. 142.5 в.д.

Так как глубина очага небольшая – всего 6 км, подземный толчок могли заметить многие сахалинцы. В сёлах Мангидай, Адо-Тымово, Мгачи, Славы, Чир-Унвд, Иркир, Молодёжное и Танги ощущаемость, по версии Eqalert, составила до 4 баллов. В Усково и Арково-Берег – три балла. При таких значениях дребезжит посуда, шатается мебель, могут падать незакреплённые легкие предметы.

Данных о разрушениях и жертвах не поступало.