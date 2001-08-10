Сахалинец украл и продал инструменты, а когда пришел за новой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 мая в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление 30-летнего гражданина о том, что вечером путем свободного доступа из здания цеха, расположенного на улице Хлебная, была совершена попытка кражи электроинструментов. В частности, пытались похитить перфоратор и шуруповёрт общей стоимостью около 30 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Как выяснилось, на территорию предприятия проник посторонний, взломав запирающее устройство. Он схватил указанное имущество и попытался с ним скрыться, но был остановлен работниками и передан прибывшим сотрудникам полиции.

Оказалось, что задержанный 23-летний житель областного центра за день до этого в ночное время суток проник на территорию этой же организации, откуда свободным доступом похитил шуруповёрт и болгарку, продав их после за 2 тысячи рублей случайному прохожему.

Возбуждено уголовное дело.