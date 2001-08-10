Продавщица в Корсакове три месяца обворовывала покупателя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 34-летней местной жительницы в тайном хищении денег с банковского счёта, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области
Следствием установлено, что с января по март 2022 обвиняемая, находясь в продуктовом магазине, где работает в должности кассир-продавец, с банковской карты постоянного покупателя списывала деньги. Как только проходила оплата за сделанную им покупку, она незаметно вводила новую сумму в пределах тысячи рублей и снова списывались деньги. Общий ущерб составил 47 758 рублей.
Фигурантка рассказала следователям, что заработная плата у нее небольшая, и денег часто не хватает. Работая в магазине, она периодически брала продукты питания, за них не расплачивалась. В связи с тем, что раз в месяц проходила ревизия, ей приходилось покрывать расходы на товар, который она брала. Начиная с января 2022 года, женщина решила покрывать свои расходы в магазине за счет одного покупателя.
Она приметила мужчину пожилого возраста, который всегда расплачивался банковской картой без введения каких-либо кодов. Ещё она заметила, что данный гражданин практически всегда приходил выпивший. Тогда она решила при удобном случае снимать с его карты денежные средства, полагая, что он ничего не заметит.
Причиненный ущерб пенсионеру возмещен в полном объёме. Уголовное дело рассмотрит суд.
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