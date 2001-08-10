Сахалинец искал работу, а нашел мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинска поступило заявление от 58-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что 23 мая ему позвонил якобы представитель российского портала интернет-рекрутинга, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалиснкой области.

Он поинтересовался не нуждается ли заявитель в работе. Ранее потерпевший действительно размещал объявления о поиске работы. Незнакомец, получив положительный ответ, пояснил, что с ним свяжется менеджер, и дал указание, что на сотовый телефон необходимо установить приложение "ZOOM", так как общение с менеджером необходимо осуществлять при помощи именно этого приложения.

В этот день поздно вечером позвонила женщина и представилась старшим менеджером. В ходе разговора она рекомендовала заявителю некоторые виды заработка: копирайтинг, редактирование текстов, работа по выполнению поручений по линии кредитования с перспективой карьерного роста и еще прочее. После предложила ему открыть счёт, на который будет перечисляться его заработок, но, чтобы отрыть этот счёт, нужно заплатить.

Следуя её инструкциям, потерпевший со своего сотового телефона осуществил вход в мобильное приложение банка и перевел 9 450 рублей на открытый им счёт. После перевода сотрудники компании перестали выходить на связь.