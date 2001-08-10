На Сахалине задержаны грабители, напавшие на таксиста

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 мая вечером в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 40-летнего местного жителя. Он сообщил, что минувшей ночью на него напали. Заявитель уточнил, что, когда он находился в районе гостиницы "Монерон", к нему подошли два незнакомца. Они попросили отвезти их до улицы Долинской. Договорившись о стоимости поездки, они двинулись в путь. Один пассажир сел на переднее сиденье, другой расположился сзади, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Подъезжая к дому № 37 по улице Долинской, один из них достал нож, стал ему угрожать и требовать деньги. Водитель сказал, что наличных у него при себе нет. Он стал сопротивляться, в результате чего поранил о лезвие ладонь и лицо. Затем второй пассажир достал нож.

По требованию мужчин заявитель поехал в Дальнее на улицу Большая Поляна, где в супермаркете через банкомат снял со своей банковской карты денежные средства в сумме 30 тысяч рублей и передал их налётчикам. Затем он повёз их в продуктовый магазин по улице Поповича, где один из них купил алкоголь и вернулся обратно в автомобиль. Затем потерпевший отвез их к ПТП № 1. Там они протерли отпечатки пальцев в салоне автомобиля, а после скрылись в неизвестном направлении.

На поиски злоумышленников немедленно были ориентированы наружные службы полиции и проведены оперативно-розыскные мероприятия. Также просмотрены записи с камеры видеонаблюдения супермаркета.

Несмотря на упущенное время, ввиду того, что заявитель не сразу обратился в полицию, сотрудники уголовного розыска в кратчайший срок задержали подозреваемых на улице, когда те вышли из дома одного из них. Ими оказались ранее неоднократно судимые граждане в возрасте 29 лет и 36 лет. В ходе обыска жилища одного из фигурантов были изъяты орудия преступления: два ножа.

По ходатайству следствия решением суда в отношении данных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.