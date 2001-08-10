Мошенники трижды нажились на попытке сахалинца продать инвалидную коляску

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За помощью к полицейским обратился 52-летний житель села Стародубское, у которого мошенники похитили более 50 тысяч рублей. Как выяснилось, мужчина разместил на одном сайте объявление о продаже инвалидной коляски. Через некоторое время с ним связался потенциальный покупатель и сообщил, что готов купить товар, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

После чего заявителю прислали ссылку, где потерпевший ввел данные своей карты. Затем с его карты произошло списание денежных средств на сумму 17 000 рублей. Заявитель поинтересовался о списании, на что аферист сказал, что это ошибка. Необходимо снова повторить операцию, после которой вернётся сумма, а также стоимость коляски. Заявитель снова перешел по ссылке, где было указано возврат 17000 рублей, а также 17000 рублей покупка. Он ввел данные своей карты, после чего у него списалось 33936 рублей.

В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к совершению данного деяния. Ведется следствие.