Сахалинка потратила чужую пенсию, пришедшую ей по ошибке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Корсаковскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 19-летней жительницы областного центра. Девушка обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину, при этом с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 18 марта 2022 в утреннее время девушка находилась дома и ей на телефон пришло сообщение от банка о зачислении пенсии в размере около 20 тысяч рублей. Девушка удивилась, так как в данном банке у нее нет ни счетов, ни вкладов и туда она никогда не обращалась. Далее подозреваемая скачала онлайн-приложение этого банка, зарегистрировалась там и обнаружила, что ее номер мобильного телефона привязан к чужому банковскому счету.

Долго не раздумывая, она перевела с чужого счета на свой вышеуказанную пенсию. Деньги со своей карты девушка не снимала, а расплачивалась ею в различных магазинах Южно-Сахалинска. Похищенные деньги она потратила на продукты питания и свои нужды.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.