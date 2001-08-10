Тихоокеанское
информационное агентство
25 Мая 2022
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10:24, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка потратила чужую пенсию, пришедшую ей по ошибке

Сахалинка потратила чужую пенсию, пришедшую ей по ошибке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Корсаковскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 19-летней жительницы областного центра. Девушка обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину, при этом с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 18 марта 2022 в утреннее время девушка находилась дома и ей на телефон пришло сообщение от банка о зачислении пенсии в размере около 20 тысяч рублей. Девушка удивилась, так как в данном банке у нее нет ни счетов, ни вкладов и туда она никогда не обращалась. Далее подозреваемая скачала онлайн-приложение этого банка, зарегистрировалась там и обнаружила, что ее номер мобильного телефона привязан к чужому банковскому счету.

Долго не раздумывая, она перевела с чужого счета на свой вышеуказанную пенсию. Деньги со своей карты девушка не снимала, а расплачивалась ею в различных магазинах Южно-Сахалинска. Похищенные деньги она потратила на продукты питания и свои нужды.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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