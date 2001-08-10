На Сахалине служебная собака нашла вора по забытой им шапке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 44-летней жительницы областного центра. Она рассказала сотрудникам полиции, что во дворе ее дома находился мужчина без определенного места жительства. Бродяга постоянно просил помощи и денег на еду. Однажды она его пожалела и пригласила к себе домой, чтоб накормить. Они прошли на кухню. Женщина стала готовить еду, а когда дочь позвала в другую комнату, она вышла из кухни. Тогда мужчина, воспользовавшись моментом, схватил сумку и убежал, после чего женщина вызвала полицию, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
На происшествие дежурным была направлена следственно-оперативная группа и инспектор-кинолог Центра кинологической службы УМВД России по Сахалинской области. По прибытию полицейские узнали, что убежавший гость забыл свою шапку.
Кинолог лейтенант полиции Дамир Нафиков дал своему напарнику Грэму оставленный предмет, и он сразу взял след. Сначала собака привела к тому месту, где подозреваемый выбросил сумку. А потом через километр и к самому подозреваемому, который уже на чужую банковскую карту купил продуктов и спиртное.
Вскоре подоспела следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, которым оказался 46-летний ранее не судимый мужчина родом из страны ближнего зарубежья. На территории Сахалинской области он находился незаконно, разрешение на пребывание закончилось еще в прошлом году.
Гражданин сознался в совершении хищения имущества. Рассказал, что выбросил сумку, а банковской картой распорядился по личному усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
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