В Охе задержан наркоторговец
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области получили оперативно значимую информацию о том, что житель Охи занимается сбытом наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу «Охинский» было установлено, что 35-летний охинец сбыл одному знакомому наркотическое средство марихуанна в крупном размере, а другому – в значительном размере. Указанные граждане были задержаны.
При личном досмотре одного из потребителей полицейские изъяли наркотическое вещество. Как показала экспертиза, это был каннабис (марихуана) массой 269,23 грамма.
В квартире у другого потребителя оперативники изъяли наркотическое вещество каннабис (марихуана) массой 21,92 грамма.
В ходе обследования жилого помещения, где проживает сбытчик, было обнаружено и изъято наркотическое средство (марихуана) массой более 145 грамм, а также смесь наркотического средства с гашишным маслом массой 1,5 грамма, которую он хранил для личного употребления.
Кроме того, при задержании он имел при себе смесь гашишного масла с табаком массой 2,76 грамм.
Возбужден ряд уголовных дел. В отношении подозреваемого в сбыте по ходатайству следствия решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.
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