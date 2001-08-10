В Охе задержан наркоторговец

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области получили оперативно значимую информацию о том, что житель Охи занимается сбытом наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу «Охинский» было установлено, что 35-летний охинец сбыл одному знакомому наркотическое средство марихуанна в крупном размере, а другому – в значительном размере. Указанные граждане были задержаны.

При личном досмотре одного из потребителей полицейские изъяли наркотическое вещество. Как показала экспертиза, это был каннабис (марихуана) массой 269,23 грамма.

В квартире у другого потребителя оперативники изъяли наркотическое вещество каннабис (марихуана) массой 21,92 грамма.

В ходе обследования жилого помещения, где проживает сбытчик, было обнаружено и изъято наркотическое средство (марихуана) массой более 145 грамм, а также смесь наркотического средства с гашишным маслом массой 1,5 грамма, которую он хранил для личного употребления.

Кроме того, при задержании он имел при себе смесь гашишного масла с табаком массой 2,76 грамм.

Возбужден ряд уголовных дел. В отношении подозреваемого в сбыте по ходатайству следствия решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.