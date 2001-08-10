У сахалинца изъяли вкладной ствол
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городской округ "Ногликский" в ходе проведения 21 апреля оперативно-розыскного мероприятия "обследование помещений…" в пгг. Ноглики в квартире дома по улице Мостовой был изъят предмет, внешне похожий на вкладной ствол, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахадинской области.
Изъятый предмет был направлен на баллистическую экспертизу в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Сахалинской области. Согласно заключению эксперта, представленный образец относится к основной части огнестрельного оружия, является нарезным вкладным стволом, изготовленным самодельным способом под винтовочный патрон калибра 7,62x54R. Также пригоден к использованию для производства выстрелов в составе частей охотничьего гладкоствольного ружья 12 калибра.
Указанный вкладной ствол 45-летний местный житель незаконно приобрел и хранил у себя дома, пока его не обнаружили сотрудники полиции.
В отношении данного гражданина органом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).
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